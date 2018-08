So können Menschen mit Lähmung wieder gehen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Organisation tech2people hat einen Anzug entwickelt,

der es Menschen mit Lähmungen ermöglicht,

wieder selbständig zu gehen.

Lähmung bedeutet, dass man bestimmte Körperteile nicht mehr bewegen kann.

Der neue Anzug heißt Exoskelett und wird über der Kleidung getragen.

Die elektrischen Motoren des Geräts bewegen die Beine automatisch.

Gregor Demblin ist selbst gelähmt.

Er hat die Organisation tech2people gegründet.

Im Jahr 2017 konnte er das Exoskelett ausprobieren.

Gregor Demblin berichtete von seinen guten Erfahrungen mit dem Anzug:

„Als ich das Exoskelett 2017 zum ersten Mal ausbrobiert habe,

hat es mein Leben verändert.

Ich konnte zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder gehen.

Das Gefühl ist unbeschreiblich.“

Zurzeit gibt es in Österreich noch keine Exoskelette.

Dies soll sich aber schon bald ändern.

In Oktober 2018 soll es ein Probetraining mit dem Exoskelett

in der Messe Wien geben.

Das Training soll von erfahrenen Experten geleitet werden.

Vor dem Training sind einige Untersuchungen notwendig.

Das Exoskelett soll die Muskulatur wieder stärken.

Außerdem soll es die Funktionen der inneren Organe

sowie den Blut-Kreislauf verbessern.

Gregor Demblin will vielen Menschen in Österreich

mithilfe vom Exoskelett wieder zum selbständigen Gehen verhelfen.

Anmeldung sind ab Anfang September unter www.tech2people.at möglich.