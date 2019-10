So können Einbrüche verhindert werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zwischen Oktober und Mai passieren in Österreich

die meisten Einbrüche.

Experten geben Tipps, wie man sein Haus

oder seine Wohnung vor Einbrechern schützen kann.



Licht:

Man sollte das Licht im Haus oder in der Wohnung

brennen lassen, auch wenn man nicht zu Hause ist.

Das hält Einbrecher fern.



Briefkasten:

Wenn man eine längere Zeit nicht zu Hause ist,

sollte man zum Beispiel Nachbarn bitten,

den Briefkasten zu leeren.

Auch Werbungen sollten

von der Türe entfernt werden.



Zusperren:

Türen sollte man nicht nur schließen,

sondern immer zusperren, wenn man

nicht zu Hause ist.

Auch die Fenster sollten

vor dem Gehen geschlossen werden.



Schlüssel nicht sichtbar stecken lassen:

Bei Fenstern und Glastüren sollte man

nie den Schlüssel innen stecken lassen.

Einbrecher könnten sonst Scheiben einschlagen

und den Schlüssel verwenden,

um hinein zu kommen.

Autos:

Autos, die in der Einfahrt stehen,

oder vor dem Haus geparkt sind,

können Einbrecher abschrecken.



Keine Einbruchs-Hilfen draußen lassen:

Werkzeuge, Möbel oder andere Gegenstände,

die für einen Einbruch genutzt werden könnten,

sollten nicht im Freien liegen.



Jalousien und Rollos:

Außen-Rollos sollten so befestigt sein, dass sie

von außen nicht hochgeschoben werden können.

Griffe bei Fenstern und Türen,

die verschlossen werden können,

sind auch hilfreich.



Türschloss:

Das Türschloss sollte einen

Sicherheits-Schließ-Zylinder haben.

Der Schließ-Zylinder ist der Teil vom Schloss,

wo der Schlüssel reingesteckt wird.

Er sichert die Türe.

Ein Sicherheits-Schließ-Zylinder ist schwieriger

aufzubrechen, als ein normaler Schließ-Zylinder.



Zeitschalt-Uhren:

Zeitschalt-Uhren kann man einstellen, damit sie

elektrische Geräte selbständig einschalten.

Sie geben den Eindruck, dass jemand

zu Hause ist.

Außerhalb vom Haus oder der Wohnung

sind Bewegungs-Melder praktisch.



Wenn man trotzdem einem Einbrecher begegnet,

sollte man sich ruhig verhalten,

den Fluchtweg freihalten und sofort

die Polizei rufen.



Die Kriminalpolizei bietet kostenlos Beratungen

für die Sicherheit zu Hause an.

Man kann sich unter der

Telefonnummer: 059133

einen Termin ausmachen.

Ein Experte kommt dann direkt nach Hause,

und gibt Tipps, wie man die Sicherheit

verbessern kann.