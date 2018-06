So hilft man streunenden Tieren im Ausland richtig

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Urlaub verliebt man sich gerne in einen

herumstreunenden Hund,

oder in eine Streuner-Katze.

Man möchte den Hund oder die Katze

am liebsten mitnehmen.

Experten raten allerdings davon ab.

Wenn man einzelne Tiere mitnimmt,

löst das nicht die Probleme vor Ort.

Es wäre sinnvoller,

den herumstreunenden Tieren in ihrer

Heimat zu helfen.

In anderen Ländern gibt es andere Regeln.

Nicht alle freilaufenden Hunde

und Katzen sind Streuner ohne Besitzer.

Manche genießen einfach nur ihre Freiheit.

Irina Fronescu ist von der Tierschutz-Organisation Vier Pfoten.

Sie sagt, dass man sich zuerst informieren muss,

ob der Hund oder die Katze jemanden gehört.

Oder ob sie wirklich auf der Straße leben.

Oft wissen Angestellte in Hotels oder

Menschen aus der Nachbarschaft

am besten Bescheid.

Die Einwohner kennen sowohl die

herumstreunenden Tiere,

als auch die Tierfreunde aus der Gegend.

Am besten ist Unterstützung vor Ort.

Das können Futterspenden oder Geldspenden

an eine Organisation sein.

Die Expertin rät auch vom Füttern der Streuner ab.

Herumstreunende Hunde oder Katzen

merken sich, wo es etwas zu essen gibt.

Die direkte Hilfe der herumstreuenden

Hunde oder Katzen sollte man den Experten überlassen.

Tierschützer können das Impfen, Entwurmen

und Kastrieren übernehmen,

um das Leid der Tiere zu verkleinern.

Wenn man Hunde und Katzen aus dem Ausland

nach Österreich bringt, müssen sie gesund sein.

Außerdem müssen sie einen bestimmten Tier-Ausweis haben.

Sie brauchen auch eine Impfung gegen Tollwut

und einen Chip, damit man sie erkennt.

Wenn ein Hund oder eine Katze auf verbotene

Weise nach Österreich gebracht wird,

kann das Tier dem Besitzer abgenommen werden.

Dabei leiden die Tiere und die Menschen.