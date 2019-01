Single-Mann adoptiert Mädchen mit Down-Syndrom

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der schwule und katholische Italiener, Luca Trapanese,

hat sich dazu entschieden, ein Mädchen mit

Down-Syndrom zu adoptieren.

Adoption bedeutet, dass Menschen

die Eltern von einem Kind werden.

Sie sind nicht die leiblichen Eltern,

das heißt, dass das Kind andere Eltern hatte.

Das Kind hat die leiblichen Eltern verloren,

oder aus irgendwelchen Gründen

können sie sich nicht um das Kind kümmern.

Die neuen Eltern heißen Adoptiveltern,

das adoptierte Kind ist ein Adoptivkind.

Ansonsten sind die Adoptiveltern

genauso Eltern wie andere auch.

Das Mädchen heißt Alba.

Menschen mit Down-Syndrom haben

ein zusätzliches Chromosom

in jeder Zelle ihres Körpers.

Chromosome bestimmen

wie Menschen wachsen und

sich entwickeln.

Menschen mit Down-Syndrom

entwickeln sich meist langsamer

als gesunde Menschen.

Oft sehen sie ein bisschen anders aus

und brauchen länger, um Dinge zu lernen.

Die leibliche Mutter von Alba

hat sie zur Adoption freigegeben.

Über 20 Familien haben

das Mädchen abgelehnt,

bevor Trapanese sie schließlich adoptiert hat.

Alba war ungefähr 1 Monat alt,

als Trapanese sie zum ersten Mal

im Arm gehalten hat.

Trapanese hatte bereits seit mehreren Jahren

den Wunsch, einmal selbst Vater zu werden.

Als die Beziehung mit seinem damaligen Partner

zu Ende ging, war der Kinderwunsch wieder weit entfernt.

Für eine lange Zeit war es in Italien nicht möglich,

ein Kind zu adoptieren wenn man Single ist.

Das Gesetz änderte sich aber Anfang 2017.

Als Trapanese den Antrag

für eine Adoption eingereicht hat,

sagte man ihm, dass er nur Kinder

mit „Problemen“ adoptieren dürfe.

Als Grund nannten sie, dass er schwul und Single ist.

Das bedeutet, dass er nur Kinder mit einer

Erkrankung oder einer schweren Behinderung

bekommen würde.

Trapanese arbeitet bereits seit 20 Jahren

mit behinderten Menschen.

Daher hatte er kein Problem damit,

ein Kind mit einer Behinderung zu adoptieren.

Für Trapanese war es schon lange klar,

dass er nur ein Kind mit

einer Behinderung adoptieren möchte.

Im Juli 2017 erhielt Trapanese den Anruf,

dass ein Mädchen für ihn zur Adoption frei war.

Schon wenige Tage später durfte Trapanese

das Mädchen zum ersten Mal sehen.

„Als ich sie zum ersten Mal im Arm hielt, überkam

mich pure Freude. Ich fühlte von Anbeginn an, dass

sie meine Tochter war.“, sagte Trapanese.

Seitdem sind er und Alba eine Familie.

Trapanese gibt zu, dass es schwer ist, ein Elternteil

zu sein, aber trotzdem empfindet er jeden Tag mit

seiner Tochter als ein Geschenk.

Der 41-Jährige Italiener hat seine Geschichte

auch in einem Buch niedergeschrieben.

Das Buch heißt „Nata per te“.

Das ist italienisch und heißt auf Deutsch: „Für dich geboren“.

Es wurde bereits über 10 000 Mal in Italien gekauft.

Trapanese bekam aber nicht nur Lob für sein Buch.

Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass er als Vater

von vielen Menschen nicht als „normal“ angesehen wird.

Die Geschichte von Alba und ihm hat für viele das

Bild von Vaterschaft, Religion und Familie zerstört,

sagte Trapanese.

Das war aber nie seine Absicht.

Er wollte nur die Geschichte von ihm und Alba erzählen.