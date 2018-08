Schweres Brücken-Unglück in Italien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 14. August ist in der italienischen Stadt Genua

die „Morandi“-Brücke eingestürzt.

Die Morandi-Brücke ist eine Autobahn-Brücke in Italien.

Beim Einsturz sind mindestens 42 Menschen gestorben

und mindestens 16 Menschen verletzt worden.

Auch am 15. August wurde weiter nach Menschen gesucht,

die den Brücken-Einsturz überlebt haben.

440 Menschen wurden aus den Wohnhäusern in der Nähe

der Brücke umgesiedelt, weil der übrige Teil

der Brücke auch noch einstürzen könnte.

Ein Feuerwehrmann meinte, dass sie immer noch hoffen,

dass noch weitere Menschen lebend gerettet werden können.

12 Menschen wurden bereits

lebend aus den Überresten der Brücke gerettet.

1000 Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungs-Mitarbeiter

arbeiten bei diesem Rettungs-Einsatz zusammen.

Der italienische Verkehrsminister Toninelli

und der Vize-Regierungschef Di Maio

geben der Autobahngesellschaft die Schuld für

den Brücken-Einsturz.

Laut einer italienischen Zeitung

drohen ungefähr 300 Brücken in Italien einzustürzen.

50 000 Straßen in Italien sind außerdem teilweise kaputt.

Dies führt immer wieder zu schweren Unfällen.