Schlafstörungen können der Gesundheit schaden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer mehr Menschen leiden an Schlafstörungen.

Ungefähr jeder 10. ist davon betroffen.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind Männer,

die über 60 Jahre alt sind.

Viele Menschen mit einer Schlafstörung leiden

an einer Schlafapnoe.

Leidet man an einer Schlafapnoe, hat man in der Nacht

Atem-Störungen und ist tagsüber müde.

Es kann viele Gründe für eine Schlafapnoe geben.

Der Hauptgrund ist vor allem Übergewicht.

Wenn Schlafstörungen nicht behandelt werden,

können schwere Krankheiten auftreten.

Fehlender oder gestörter Schlaf kann sogar zu einem

Schlaganfall oder einem Herzinfarkt führen.

Es gibt verschiedene Therapien,

um die Schlafapnoe zu behandeln.

Zum Beispiel kann man Schlafapnoe behandeln,

indem man seine Lebensweise ändert.

Es gibt auch Atem-Masken,

um die Atem-Störung zu behandeln.

Diese trägt man in der Nacht.

Wenn man glaubt, an einer Schlafstörung zu leiden,

sollte man zum Arzt gehen.