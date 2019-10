Schädliche Stoffe in Babynahrung entdeckt

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Organisation Foodwatch, fand in

verschiedenen Sorten Säuglingsmilch,

Stoffe die für die Gesundheit schädlich sind.

Diese Stoffe wurden in Produkten

von den Firmen „ Nestlé“ und „Novalac“ gefunden.

Dies wurde bei einem Lebensmittel-Test festgestellt.

Mit Säuglingsmilch werden Säuglinge und Kleinkinder gefüttert,

wenn die Mutter das Kind nicht stillen kann

oder zusätzlich zum Stillen.

Foodwatch testet Lebensmittel und

überprüft die Angaben von Lebensmittel-Herstellern.

Foodwatch ist ein unabhängiges Unternehmen,

dass über Spenden unterstützt wird.

Bei den Tests kam heraus, dass sich Mineralöl-Rückstände

in verschiedenen Sorten Säuglingsmilch befinden.

Mineralöl ist schädlich für den menschlichen Körper.

Experten vermuten, dass Mineralöl die Krankheit Krebs

bei Menschen auslöst.

Daher haben diese Stoffe nichts

in Lebensmitteln zu suchen.

Vor allem bei Babynahrung sollten sich Eltern

darauf verlassen können, dass das Produkt

keine schädlichen Stoffe enthält.

Foodwatch geht davon aus, dass sich die

Mineralöl-Rückstände von der Verpackung lösen

und so auf die Säuglingsmilch übergehen.

Die Organisation Foodwatch forderte die Firmen auf,

die Produkte sofort zurückzurufen, und startete sogar

eine Unterschriften-Aktion gegen diese Produkte.

Foodwatch rät allen Müttern dringend davon ab,

ihren Babys diese Säuglingsmilch zu füttern.