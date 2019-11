Russland hat Gesetz zur Internet-Überwachung beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die russische Regierung beschloss ein neues Gesetz

zur Überwachung vom Internet in ganz Russland.

Das Gesetz gilt seit dem 1. November.

In Zukunft wird das russische Internet

nur mehr in Russland verwaltet.

Internet-Anbieter müssen einiges ändern,

damit das möglich wird.

Die russische Regierung bekommt dadurch Zugriff

auf die Daten von allen russischen Internet-Nutzern.

Russland möchte sich mit dem neuen Gesetz

angeblich vor Daten-Diebstahl im Internet schützen.

Gegner finden das neue Gesetz nicht gut.

Sie befürchten, dass die Regierung

Internet-Nutzer zu sehr überwacht.