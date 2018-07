Rücktritt von 2 britischen Ministern sorgt für Unklarheit

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 9. Juli sind der britische Außenminister Boris Johnson

und der Minister für den Ausstieg von Großbritannien aus

der Europäischen Union, David Davis zurückgetreten.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist ein Zusammenschluss von 28 Ländern in Europa.

Außenminister Johnson begründete seinen Rücktritt damit,

dass es einen Austritt von Großbritannien aus der EU nach

seinen Vorstellungen nicht geben wird.

Die beiden Minister lehnen den Regierungsstil von

Premierministerin Theresa May ab.

Premierminister nennt man den Regierungschef.

Johnson und Davis wollen erreichen,

dass Großbritannien gnadenlos aus der EU austritt.

Damit ist gemeint, dass sie dagegen sind, dass vor dem EU-Austritt

Vereinbarungen mit den restlichen EU-Ländern

getroffen werden, die zum Beispiel den Handel

zwischen der EU und Großbritannien regeln.

May möchte Großbritannien für den freien Austausch

von Waren innerhalb der EU offen halten.



Es wird nun befürchtet, dass nach dem Rücktritt der 2 Minister

weitere Minister zurücktreten und Premierministerin May dadurch

das Vertrauen der Bevölkerung verliert.

Die Gegner von Theresa May werfen ihr vor,

dass sie keinen wirklichen Austritt aus der EU plant.

Sie meinen, dass May Großbritannien schwächen wird.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz

meint dazu, dass die Rücktritte der beiden Minister

für die britische Regierung eine Herausforderung sind.

Kurz sagte auch, dass für die EU entscheidend ist,

wie es nach den Rücktritten der Minister weitergeht.

Kurz fügte hinzu, dass es für Österreich wichtig ist,

dass die Verhandlungen über den Austritt von Großbritannien

aus der EU rasch vorangehen.

Kurz möchte auch Klarheit über eine zukünftige, starke

Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU.