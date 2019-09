Right-Livelihood-Awards: Der „Alternative Nobelpreis“ wird am 4. Dezember vergeben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Right-Livelihood-Award wird auch

„Alternativ Nobelpreis“ genannt.

Er wird an Personen verliehen, die sich für die

Gestaltung einer besseren Welt einsetzen.

Der Right-Livelihood-Award wurde im Jahr 1979 gegründet.

Dieses Jahr findet die Verleihung

am 4. Dezember in Schweden statt.

Die Preisträger wurden aber schon am

25. September bekannt gegeben.

Greta Thunberg erhält den Preis, für ihren Einsatz

für den Klimaschutz.

Sie brachte Millionen Jugendliche weltweit dazu,

sich ebenfalls für den Klimaschutz einzusetzen.

Davi Kopenawa aus Brasilien erhält

auch einen Right-Livelihood-Award.

Er setzt sich für den Schutz vom Amazonas

und der Völker, die im Amazonas leben, ein.

Er hat die Hutukara-Vereinigung zum Schutz

der Yanomami gegründet.

Die Yanomami sind ein Volk im Amazonas.

Die Menschenrechts-Verteidigerin Aminatou Haidar

erhält den Preis, weil sie sich für die Unabhängigkeit

von der Westsahara einsetzt.

Im Moment beansprucht Marokko

den Großteil der Westsahara.

Die Juristin Guo Jianmei erhält den Preis,

weil sie sich für die Frauenrechte in China einsetzt.

Ihr ist es gelungen, mehreren 1000 Frauen in China

Zugang zur Justiz zu verschaffen.

Der Zugang zur Justiz ist ein Grundrecht.

Es bedeutet, dass man die Möglichkeit hat,

etwas oder eine Person anzuzeigen und

vor Gericht zu bringen.