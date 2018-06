Rettung: Problem mit Schaulustigen - eine Aktion soll helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer wieder kommt es vor, dass die Rettung

von Schaulustigen behindert wird.

Schaulustige sind Menschen, die zum Beispiel

bei einem Unfall zuschauen.

Manche Schaulustige filmen Unfälle und

Rettungseinsetze auch

mit ihrem Handy oder machen Fotos.

Bei jedem 5. Einsatz hat die Rettung mit

Schaulustigen Probleme.

Daher gibt es jetzt eine Aktion,

die auf das Problem aufmerksam macht.

Die Aktion heißt „Hab Anstand, halt Abstand“.

Die Rettungs-Sprecherin sagt,

dass ein Aufklärungs-Video die Leute

auf das Problem aufmerksam machen soll.

Handys sind super, um den Notruf zu wählen.

Aber filmen oder fotografieren ist bei

Rettungseinsätzen verboten.

Im Jahr 2017 ist es in Wien Simmering zu einem

schweren Unfall gekommen.

Dabei wurde die Rettung von Schaulustigen gestört.

Seit dem Unfall ist das Problem mit den

Schaulustigen immer größer geworden.

Die Rettung macht seit dem Unfall in den sozialen

Netzwerken darauf aufmerksam.

In einer Aussendung der Rettung hieß es,

dass die Schaulustigen die Rettung bei ihre Arbeit

behindern und das Leben der Betroffenen gefährden.

Der Chef von der Rettung sagte, dass niemand

Fotos und Videos von sich nach einem Unfall

im Internet finden will.

Es geht auch um die Privatsphäre der Patienten.

Das neue Aufklärungsvideo kann man sich

im Fernsehen oder in bestimmten Kinos anschauen.