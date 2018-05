Regierung will, dass Hilfs-Organisationen Asyl-Werber nicht mehr beraten

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Regierung in Österreich möchte die Rechtsberatung

und die Beratung von Asyl-Werbern in Zukunft

von einer eigenen Bundesbehörde durchführen lassen.

Diese Behörde soll „Bundes-Agentur für Betreuungsleistungen

und Unterstützungsleistungen“ heißen.

Asyl-Werber sind Menschen, die in einem Land Schutz suchen,

weil sie in ihrem Heimatland in Gefahr sind.

Jeder Asyl-Werber hat Anspruch auf eine kostenlose

Rechts-Beratung im Asyl-Verfahren.

Bei einem Asyl-Verfahren wird entschieden,

ob ein Flüchtling in einem Land bleiben darf.

Wenn der Asyl-Antrag ablehnt wird,

hat ein Asyl-Werber Anspruch auf einen Rechtsanwalt.

Bisher haben Hilfs-Organisationen die Beratungen

von Asyl-Werbern durchgeführt.

Die Regierung möchte das nicht mehr.

Sie wirft den Hilfs-Organisationen vor,

dass sie die Asyl-Werber zu sehr unterstützten.



Die Organisation „Menschen. Würde. Österreich“ findet

den Plan der Regierung nicht gut und hat deswegen am

16. Mai einen offenen Brief an die Regierung veröffentlicht.

In diesem Brief steht unter anderem, dass mit dem Plan

der Regierung eine unabhängige Beratung für Asyl-Werber

in Zukunft nicht mehr möglich ist.

Die Organisation findet den Plan auch nicht gut, weil

die Mitarbeiter vom Innen-Ministerium die Interessen der Regierung vertreten

und Asyl-Werber vielleicht nicht fair behandeln.

Den offenen Brief an die Regierung haben viele bekannte

Rechtsexperten, Künstler und Politiker unterschrieben.