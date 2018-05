Real Madrid gewinnt zum 3. Mal Champions League

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 26. Mai war in der englischen Stadt Liverpool das

Champions-League-Finale.

Gespielt haben die spanische Fußball-Mannschaft Real Madrid

und die englische Fußball-Mannschaft Liverpool.

Der Real Madrid-Spieler Ramos zog den Liverpool-Spieler

Salah sehr stark am Arm.

Dadurch fielen beide hin und Salah verletzte sich an

der Schulter.

Er konnte nicht mehr weiterspielen.

Das hat die Mannschaft Liverpool geschwächt.

Außerdem hat der Tormann von Liverpool, Loris Karis,

2 schwere Fehler gemacht und konnte den Ball nicht halten.

Der Real Madrid-Spieler Gareth Bale hat das Tor geschossen,

das Real Madrid den Sieg gebracht hat.

Real Madrid hat gegen Liverpool 3:1 gewonnen.