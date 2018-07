Proteste gegen neues Gesetz in Israel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 22. Juli haben in Israel mehrere 1000 Menschen protestiert,

weil ein Gesetz geändert wurde.

Protestieren bedeutet, dass die Menschen offen zeigen,

dass sie etwas nicht gut finden.

Es wurde das Leihmutterschafts-Gesetz geändert.

Ab jetzt können auch Frauen ohne Partner

ein Kind durch eine Leihmutter bekommen.

Für Männer gilt das nicht.

Dadurch ist es für homosexuelle Männer

unmöglich, ein Kind durch eine Leihmutter zu bekommen.

Homosexuelle Menschen sind Männer,

die Männer lieben und Frauen die Frauen lieben.

Eine Leihmutter ist eine Frau,

die für jemand anderen ein Kind bekommt.

Die Menschen haben gegen das neue Gesetz protestiert,

in dem sie Schilder und Fahnen trugen

und damit durch die israelische Stadt Tel Aviv gingen.

Die Menschen haben während ihrem Protestmarsch

vorübergehend eine Schnellstraße in Tel Aviv versperrt.

Ausgrenzung von homosexuellen Männern

Durch die Änderung vom Gesetz werden

homosexuelle Männer ausgegrenzt und benachteiligt.

Menschen, die nicht homosexuell sind, haben dadurch mehr Rechte.

Irit Rosenblum ist Anwältin

und Gründerin der Organisation New Family.

Sie sagte, dass die Regierung in Israel

in letzter Zeit einige Gesetze beschlossen hat,

durch die Menschen ausgegrenzt werden,

weil sie anders sind.

Sie meint, dass es wegen der Gesetzes-Änderung

viele weitere Proteste geben könnte.

Viele homosexuelle Paare in Israel reisen ins Ausland,

um dort mithilfe einer Leihmutter ein Baby zu bekommen.

Das kostet diese Paare sehr viel Geld.