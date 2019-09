Projekt „Frühe Hilfen“ unterstützt Eltern

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es das Projekt „Frühe Hilfen“.

Frühe Hilfen bietet verschiedene

Angebote für Familien an.

Das Projekt hilft Eltern während der Schwangerschaft

und in den ersten Monaten nach der Geburt.

Das Projekt hilft vor allem Eltern,

die mit ihrem Kind überfordert sind.

Die Eltern werden von verschiedenen Stellen,

wie zum Beispiel Spitälern und Kindergärten

an das Projekt vermittelt.

Das Projekt wird von der Stadt Wien unterstützt.

Trotzdem ist noch immer zu wenig Geld vorhanden.

Dabei spart es längerfristig Geld,

wenn Kinder rechtzeitig gefördert werden.

Bei dem Projekt geht es nämlich auch darum,

dass die Kinder später einen besseren

Schul-Abschluss machen und eine Arbeit finden.

Verein Grow Together

Der Verein „Grow Together“ unterstützt Kinder

in den ersten 3 Lebensjahren.

Der Verein hilft vor allem Familien,

die schon während der Schwangerschaft in einer

schwierigen Lebens-Situation sind.

Zu solchen Situationen zählen zum Beispiel Armut,

Gewalterfahrung und Sucht.

Die Internetseite vom Verein Grow Together lautet:

www.growtogether.at

Verein die möwe

Der Verein die möwe schützt Kinder vor Gewalt

und vor den Folgen von Gewalt.

In Wien und Niederösterreich

gibt es 5 Kinderschutz-Zentren von der möwe.

Dort wird Kindern, Jugendlichen und

ihren Bezugspersonen professionell geholfen.

Die möwe hilft bei Erfahrungen mit körperlicher,

seelischer und sexueller Gewalt.

Die Beratung ist kostenlos und man

kann anonym bleiben, wenn man will.

Anonym heißt, dass man seinen

echten Namen nicht bekannt gibt.

Die Internetseite vom Verein die möwe lautet:

www.die-moewe.at