Partyschiff wurde zum Verschrotten verkauft

Das Partyschiff, am Wiener Donaukanal hat schon

lange nicht mehr schön ausgeschaut.

Es wurde deshalb am 4. Mai an 2 Schrott-Unternehmer

verkauft.

Die Unternehmer haben 22 500 Euro für das

kaputte Schiff bezahlt.

Das Partyschiff soll Ende Mai verschrottet werden.

Früher hieß das Partyschiff „Johann Strauss“.

Es wurde im Jahr 1913 in Linz gebaut

und wurde im 2. Weltkrieg von einer Bombe

getroffen.

Die Reparatur von dem Schiff war damals

zu teuer.

Seit dem Jahr 1985 lag es als Partyschiff am

rechten Ufer vom Donaukanal.

Nach einem Brand im Jahr 2011 durfte das

Schiff nicht mehr als Partyschiff

verwendet werden.

Der Plan ausdem Partyschiff ein Kaffeehaus

zu machen, wurde nie umgesetzt.

Die Erneuerung vom Partyschiff würde 800 000

Euro kosten.

Martin Jank ist ein Vertreter von der Stadt Wien.

Er zeigt sich sehr erfreut,dass eine Lösung

gefunden wurde.

Martin Jank sagt, dass sie nun einen Teil von

ihren Kosten wieder zurück erstattet bekommen.