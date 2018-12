Parlament in Österreich beschloss Zusammenlegung der Krankenkassen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kürzlich wurde die Krankenkassen-Reform

im Parlament mit den Stimmen

der ÖVP und FPÖ beschlossen.

Mit einer Reform möchte man bestimmte Dinge

neu ordnen oder verbessern.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze für Österreich beschlossen.

Der Senioren-Rat möchte

gegen dieses neue Gesetz klagen.

Der Senioren-Rat setzt sich

für ältere Menschen in Österreich ein.

Die 9 Gebiets-Krankenkassen in den

9 Bundesländern werden zu einer österreichischen

„Gesundheits-Kasse“ zusammengelegt.

Außerdem bekommen Unternehmer

mehr Macht in den Krankenkassen.

Die Sozial-Versicherung der Bauern

und die Sozial-Versicherung der Arbeiter,

wird zusammengelegt.

Auch die Sozial-Versicherung der Beamten

und die der Eisenbahner wird zusammengelegt.

Die Sozial-Versicherung ist

eine Pflicht-Versicherung in Österreich.

Wer Geld verdient,

muss in die Sozial-Versicherung Geld einzahlen.

Die Sozial-Versicherung bezahlt die Kosten,

wenn man zum Beispiel krank wird

oder gepflegt werden muss.

Auch das Geld, dass Menschen bekommen,

die keine Arbeit haben,

wird von der Sozial-Versicherung bezahlt.