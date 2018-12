Reform der Krankenkassen: Senioren reichen Klage ein

Härtere Bandagen legten am Tag des Beschlusses die Pensionisten an: Die Verfassungsklage des Seniorenrates gegen die Reform der Sozialversicherungen ist jetzt fix. Dass man als gesetzliche Interessensvertretung in den neu zu bildenden Gremien der Sozialversicherungen auch nach der Reform nicht vertreten sein wird, ist für die beiden Präsidenten Ingrid Korosec ( ÖVP) und Peter Kostelka ( SPÖ) eine Diskriminierung.

Der Vorstand der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) hat am Donnerstag die Weichen für die Fusion mit der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) gestellt. Der SVA-Vorstand beauftragte den Start der Vorbereitungen für die Fusion.

Unmittelbar nach dem Beschluss im Nationalrat hat die Ärztekammer die Ermöglichung einer „Sonderklasse“ in Spitalsambulanzen begrüßt. „Damit werden Sonderklassegebühren für jene ambulanten Spitalsleistungen ermöglicht, die bisher stationär durchgeführt wurden“, sagte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Eine Zwei-Klassen-Medizin, die Menschen medizinisch benachteiligt, werde es nicht geben. Der Beschluss stelle sicher, dass nicht alle Privatversicherten in eigenen Spitälern behandelt werden, so Szekeres.