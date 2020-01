Pannonische Tafel: Wo sich auch ärmere Menschen etwas leisten können

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Eisenstadt und Oberpullendorf gibt es Geschäfte der

Pannonischen Tafel.

Die Pannonische Tafel wurde im Jahr 2007 für ärmere

Menschen gegründet.

Dort können Menschen einkaufen, die wenig Geld haben.

Die Pannonische Tafel verkauft Kleidung und Lebensmittel

zu einem günstigen Preis.

Pro Woche kaufen dort ungefähr 350 Menschen ein.

Die Mitarbeiter holen pro Woche mehr als 10 Tonnen

Lebensmittel von 18 Standorten ab.

Diese Lebensmittel werden dann in der Pannonischen

Tafel weiterverkauft.

Die Pannonische Tafel verkauft aber nicht nur Produkte.

Sie hilft auch Kunden bei Arztbesuchen und sie organisiert

auch Medikamente.

Die Pannonische Tafel hat an 6 Tagen in der Woche offen,

auch am 24. Dezember.

Man kann die Pannonische Tafel mit Lebensmitteln oder

Geld unterstützen.

Hier ist das Spendenkonto für die Pannonische Tafel:

Raiffeisenlandesbank Bgld,

IBAN: AT37 3300 0000 0221 5523

Die Pannonische Tafel besitzt auch eine Internetseite:

www.pannonischetafel.com