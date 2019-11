Österreicher schauen bei Freunden auf ähnliche Interessen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei Freundschaften, sind den Österreichern

der gleiche Humor, ähnliche Interessen

und Hobbys wichtiger, als die Herkunft oder das Alter.

Das ergab eine Umfrage.

Bei der Umfrage haben 1 020 Personen

über 16 Jahren teilgenommen.



Die meisten der befragten Personen gaben an,

4 Freunde zu haben, denen sie alles

anvertrauen können.

Nur ein ganz kleiner Teil der Befragten gab an,

gar keinen Freund zu haben.

Männer, Jüngere, Gebildete

und Menschen die im Ausland geboren sind,

hatten etwas mehr Freunde als andere.



Wenn man die Umfrage auswertet wird klar,

dass Österreichern ein ähnlicher Humor und gemeinsame

Interessen bei Freunden am wichtigsten sind.