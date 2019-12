Österreicher machen mehr Reisen als vor 50 Jahren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Österreicher fahren mehr auf Urlaub

als noch vor 50 Jahren.

Früher konnte sich nur ein kleiner Teil der

Österreicher eine Urlaubsreise leisten.

Mittlerweile können sich sehr viel Österreicher

einen Urlaub leisten.

Viele Menschen in Österreich können sich sogar

mehrere Urlaube im Jahr leisten.

Die Österreicher machen am liebsten

in Österreich Urlaub.

Ein beliebtes Urlaubsland der Österreicher

ist auch das Land Italien.

Am liebsten fahren die Österreicher mit dem

eigenen Auto in den Urlaub.

Mit dem Flugzeug fliegen die Österreicher

am zweitliebsten in den Urlaub.