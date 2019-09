Österreich: Wildtiere finden Schutz in Kirchtürmen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Lebensraum von Wildtieren in Österreich

wird immer kleiner, weil die Menschen

immer mehr Platz für sich brauchen.

Deswegen suchen die Wildtiere

an ungewöhnlichen Orten Unterschlupf.

Fledermäuse oder Turmfalken wohnen

in der Natur vor allem in Höhlen und Felsen.

Der Turmfalke ist ein kleiner Falke

mit einem langem schlanken Schwanz

und spitzen Flügeln.

Die Kirchenglocken stören die Wildtiere nicht.

Geschlossene Kirchenfester sind für sie

aber ein großes Problem.

Sie brauchen einen Zugang

um im Kirchturm übernachten zu können.

Um die Tiere zu schützen und um

ihre neuen Unterkünfte zu erhalten,

wurde eine Internet-Seite gegründet.

Seit dem Jahr 2006 können Personen auf

der Internet-Seite www.naturbeobachtung.at

Wildtiere melden, die sie auf Kirchtürmen gesehen haben.

Man kann beobachtete Wildtiere auch

mit der gratis Handy-App naturbeobachtung.at melden.

Apps sind Programme fürs Handy oder den PC.

Nähere Informationen findet man auf der Internet-Seite

https://naturbeobachtung.at/platform/mo/nabeat/index.do .