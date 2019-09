Österreich: Wie die Behandlung von Patienten sicherer werden kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Weltgesundheitsorganisation warnt

vor Behandlungsfehlern in Krankenhäusern.

Die Weltgesundheitsorganisation wird mit WHO abgekürzt.

Die WHO kümmert sich darum, dass es weltweit

weniger Krankheiten gibt und die

Menschen länger gesund leben.

Durch einige Änderungen könnte

man Behandlungsfehler vermeiden.



Den Fehler zugeben

Mitarbeiter sollten sich trauen, einen Fehler zuzugeben.

Dann soll mit dem Mitarbeiter genau besprochen werden,

wie es zum Fehler gekommen ist.

Dieser Fehler sollte sich dann nicht mehr wiederholen.

Zu wenig Personal kann auch ein Grund

für Behandlungsfehler sein.



Sensoren können helfen

Spezielle Geräte können die Atmung

und die Herzschläge bei Patienten kontrollieren.

Wenn sich der Zustand vom Patienten verschlechtert,

kann das Gerät das schon vorher erkennen.

Durch Signale zeigen die Geräte an,

wenn der Patient in einem gefährlichen Zustand ist.

Das kann die Arbeit der Ärzte sehr erleichtern

und Zeit sparen.



Trau dich zu fragen

Es ist auch wichtig, dass Patienten sich trauen,

den Ärzten Fragen zu stellen.

Die meisten Patienten würden sich zum Beispiel nicht trauen,

den Arzt zu fragen, ob er sich die Hände desinfiziert hat,

aber sie fragen immer mehr und das ist gut.