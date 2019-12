Österreich tut weniger für den Klimaschutz als viele andere Länder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten haben den Klimaschutz von

61 Ländern bewertet.

Keines der bewerteten Länder

erreichte Platz 1, Platz 2 oder Platz 3.

Am besten bewertet wurde das Land Schweden.

Schweden erreicht den 4. Platz.

Den 5. Platz erreicht Schwedens

Nachbar-Land Dänemark.

Platz 6 erreicht das Land Marokko in Afrika.

In Europa ist das Land Polen am letzten Platz.

Österreich ist nur auf Platz 38.

In vielen EU-Ländern wurden

klimaschädliche Abgase und

Schadstoffe verringert.

In Österreich stiegen sie aber an.

Österreich erreichte 44,7 von 100 Punkten.

Die Umweltschutz-Organisation

Greenpeace meint, dass die Politiker in

Österreich bisher zu wenig

für den Klimaschutz gemacht haben.

Greenpeace fordert die neue Regierung auf,

mehr für den Klimaschutz zu tun.