Österreich ist im Jahr 2020 bei der Fußball-Europameisterschaft dabei

Österreich nimmt an der Fußball-Europameisterschaft teil.

Die Fußball-Europameisterschaft findet im Jahr 2020 statt.

Die Europameisterschaft wird mit EM abgekürzt.

Zurzeit finden die Qualifikations-Spiele für die

Fußball-EM statt.

Bei den Qualifikations-Spielen entscheidet sich,

welche Länder an der EM teilnehmen dürfen.

Am 16. November spielte Österreich

gegen Nordmazedonien.

Das Spiel fand im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt.

Österreich gewann mit 2:1 gegen Nordmazedonien.

Stefan Lainer und David Alaba schossen die beiden Tore.

Dadurch ist Österreich fix auf Platz 2 in der Gruppe G

und kann an der Fußball-EM teilnehmen.

Es ist insgesamt das 3. Mal, dass Österreich an

einer Fußball-EM teilnimmt.