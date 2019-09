Österreich: Hilfe für Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gab es vor kurzem nur in

5 Bundesländern Beratungsstellen für Frauen,

die Opfer von sexueller Gewalt wurden.

Sexuelle Gewalt bedeutet, dass eine Person

dazu gezwungen wird, gegen ihren Willen

sexuelle Handlungen durchzuführen.

Ab sofort gibt es solche Beratungsstellen

auch im Burgenland,

in Kärnten und in Vorarlberg.

Die Beratungsstellen sollen Frauen

dabei helfen, über ihre Erfahrungen

zu sprechen und Hilfe zu bekommen.

Karin Behringer-Pfann ist die Leiterin von

dem Verein „Lichtblick“ im Burgenland.

Der Verein „Lichtblick“ bietet

unterschiedliche Beratungen,

Therapien und Selbsthilfegruppen an.

Der Verein bietet Beratungen in vielen

Bereichen wie zum Beispiel Familie,

Beziehung, Sucht, Arbeit oder Sexualität an.

Laut Behringer-Pfann erlebt jede 5. Frau

ab ihrem 15. Lebensjahr

eine Form von sexueller Gewalt.

Jede 3. Frau wird ab dem

15. Lebensjahr sexuell belästigt.

Laut Behringer-Pfann brauchen Frauen

mehr Beratungsstellen,

die genug Unterstützung anbieten

und vertraulich sind.