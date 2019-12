Nordbahnhalle: Der Abriss beginnt am 10. Dezember

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 10. November gab es einen Brand

in der Nordbahnhalle.

Die Nordbahnhalle war früher ein Teil von

einem Bahnhof, den es jetzt nicht mehr gibt.

Die Nordbahnhalle ist im 2. Bezirk in Wien.

Die Halle wurde beim Brand stark beschädigt.

Seitdem besteht die Gefahr, dass sie einstürzt.

Deshalb wird die Nordbahnhalle

ab dem 10. Dezember abgerissen.

Die Stadt Wien und die ÖBB haben das beschlossen.

Die ÖBB sind die Besitzer der Nordbahnhalle.

Bis Ende Jänner 2020 soll die Nordbahnhalle

komplett abgerissen sein.

Auf dem Platz, wo die Nordbahnhalle stand,

entsteht ein kleiner Park.

Das Gebiet wird in Zukunft „Freie Mitte“ heißen.