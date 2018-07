Neue Therapien retten viele Menschenleben

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich sterben sehr viele Menschen an Lungenkrebs.

Mittlerweile kann Lungenkrebs aber schon

oft erfolgreich geheilt werden.

Es hat zum 1. Mal ein Treffen

von 15 Experten für Lungenkrebs stattgefunden.

Dabei wurden unter anderem Früherkennung von Lungenkrebs,

Vorsorge-Behandlungen und neue Immun-Therapien besprochen.

Durch diese Immun-Therapien können die Ärzte

den Lungenkrebs besser behandeln.

Die Immun-Therapie unterstützt

das menschliche Abwehrsystem beim Kampf gegen Krankheiten.

Durch Vorsorge-Untersuchungen kann Krebs

früher erkannt und behandelt werden.

Die Ärzte wollen deshalb

ein Früh-Erkennungsprogramm für Krebs entwickeln.

Die neuen Immun-Therapien können andere Krebsbehandlungen ersetzen

Die Patienten müssen nicht mehr so viele Medikamente nehmen.

Die neuen Möglichkeiten, Lungenkrebs zu behandeln,

helfen bereits vielen Patienten.

Es kann verhindert werden,

dass sich die Krankheit im Körper weiter ausbreitet.

Dadurch können die Menschen mit Lungenkrebs länger leben.

Im Jahr 2015 sind 5000 Menschen

in Österreich an Lungenkrebs erkrankt.

Von 1985 bis 2015 ist die Zahl der Neuerkrankungen bei Frauen

im Jahr von 750 auf 1900 gestiegen.