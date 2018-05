Neue Chance zur Rettung vom Tasmanischen Teufel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Tasmanischen Teufel sind vom Aussterben bedroht.

Der Beutelteufel, auch Tasmanischer Teufel genannt,

ist eine Tierart aus der Familie der Raubbeutler

und der größte dieser Art.

Die Tiere werden Tasmanische Teufel genannt,

weil sie schwarzes Fell haben,

ihre Ohren im dunklen Rot leuchten,

und sie in Tasmanien leben.



Seit 20 Jahren sterben viele der Tiere an einer Krebserkrankung.

Forscher haben jetzt 14 gesunde tasmanische Teufel gefunden.

Sie hoffen, dass sie die Tierart dadurch

doch noch vor dem Aussterben retten können.

Die Krebserkrankung wird beim Kämpfen oder bei der Paarung

von einem Tier auf das andere übertragen.

Die Anzeichen der Erkrankung bilden sich zuerst im Gesicht

und stören die Tiere beim Fressen.

Schließlich verhungern sie.

Neue Hoffnung für Tasmanische Teufel

Forscher haben die 14 gesunden Beutelteufel

in einer entlegenen Region der australischen Insel Tasmanien entdeckt.

Die Forscher haben für die Rettung der Tierart

das Projekt Save the Tasmanian Devil Program gestartet.

Save the Tasmanian Devil Programm

ist Englisch und heißt auf Deutsch

Rette den Tasmanischen Teufel Programm.

Forscher fürchten, dass die Art ausstirbt,

wenn es nicht gelingt, die Krankheit unter Kontrolle zu bringen.

David Pemberton ist der Leiter von dem Projekt

zur Rettung der Tasmanischen Teufel.

Er sagte am Sonntag:

Der Fund könne möglicherweise dabei helfen,

die von einer schweren Krankheit bedrohte Tierart

vor dem Aussterben zu bewahren.

Die Tiere seien zwischen 18 Monaten und fünf Jahren alt.

Er sagte auch:

"Wir sind sicher, dass es noch mehr von ihnen gibt".

Die Forscher überprüfen jetzt,

wie sehr sich die 14 gesunden Tiere

von den kranken Tieren unterscheiden.

Die Forscher versuchen so herauszufinden,

wie man die Erkrankung bekämpfen und die Tiere heilen kann.