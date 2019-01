Nach einem Sturz ist Ski-Fahrerin Anna Veith verletzt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Anna Veith hat sich bei

einem Ski-Training in Italien verletzt.

Bei einem Sturz erlitt sie einen Riss

im vorderen Kreuzband, in ihrem rechten Knie.

Es war bereits die dritte

schwere Knieverletzung in ihrer Karriere.

Die Ski-Fahrerin sagte

nach der Kreuzband-Operation,

dass sie jetzt einfach Zeit zum Gesundwerden braucht.

Sie wird langsam daran arbeiten,

wieder fit zu werden.

Sie sagt, dass es natürlich möglich ist,

dass sie das schafft.

Die Operation ist gut verlaufen.

Das gab der Österreichische Skiverband

am 13. Jänner bekannt.

Der Österreichische Skiverband

wird mit "ÖSV" abgekürzt.

Die Chancen, dass Veith ihr rechtes Knie

wieder voll belasten können wird,

sind laut dem behandelten Arzt,

Christian Hoser, sehr gut.

Anna Veith hat das Krankenhaus

bereits am 14. Jänner verlassen

und wird in Ruhe ihre Reha starten.

Eine Reha macht man

nach einem Unfall oder einer Verletzung.

Dabei soll die Gesundheit und die Beweglichkeit

wieder hergestellt, oder verbessert werden.