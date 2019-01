Mindestens 15 Tote bei Anschlag auf eine Hotelanlage in Nairobi

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei einem Anschlag auf eine Hotel- und Büroanlage

in Nairobi, sind mindestens 15 Menschen getötet worden.

Nairobi ist die Hauptstadt von Kenia.

Kenia ist ein Land im Osten von Afrika.

Zu den Todesopfern zählen 11 Kenianer,

ein US-Bürger und ein Brite.

2 weitere Todesopfer hatten keinen

Personalausweis bei sich.

Die Terror-Organisation „ Al-Shabaab“, aus Somalia,

bekannte sich zu dem Anschlag.

Eine Terror-Organisation ist eine Gruppe von Menschen,

die durch schwere Straftaten Schrecken erzeugen wollen.

Auf diese Weise versuchen sie, ihre Ziele zu erreichen.

Die Angreifer haben sich Zugang

zur Gebäudeanlage verschafft.

Auch ein Selbstmord-Attentäter war dabei,

der sich in der Hotel-Lobby selbst in die Luft sprengte.

Danach gab es stundenlang Kämpfe zwischen

den Angreifern und Sicherheitsleuten.

Mehr als 12 Stunden später waren noch immer Schüsse

und Explosionen in der Umgebung zu hören.

Ungefähr 150 Menschen wurden

aus einem Gebäude gerettet.

Die Terror-Organisation „ Al-Shabaab“

möchte einen sogenannten Gottes-Staat errichten.

Bei Anschlägen und Angriffen in der Vergangenheit

haben sie bereits tausende Menschen getötet.