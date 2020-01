Michael Schnedlitz ist neuer Generalsekretär der FPÖ

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 8. Jänner gaben Harald Vilimsky und

Christan Hafenecker bekannt, dass sie als

FPÖ-Generalsekretäre zurücktreten.

Ein Generalsekretär ist eine Führungs-Person

in einer Partei oder einer Organisation.

Harald Vilimsky behält aber seine Position

als Abgeordneter im EU-Parlament.

Außerdem möchte er die FPÖ

beim Wahlkampf in Wien unterstützen.

In Wien finden im Oktober Landtags-Wahlen statt.

Christian Hafenecker bleibt weiterhin stellvertretender

FPÖ-Chef in Niederösterreich.



Michael Schnedlitz ist der neue

Generalsekretär von der FPÖ.

Schnedlitz war bisher

FPÖ-Politiker in Niederösterreich.