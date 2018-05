Michael Häupl: Letzter Medienauftritt als Bürgermeister

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 22. Mai hatte Michael Häupl seinen letzten Medienauftritt

als Wiener Bürgermeister.

Er war lange Zeit Wiener Bürgermeister und Chef von

der Wiener SPÖ.

Am 24. Mai gibt Michael Häupl seinen Posten als

Bürgermeister an Michael Ludwig ab.

2 wichtige Termine hat Michael Häupl aber noch

mit seinem Nachfolger.

Zum Beispiel die Schlüssel-Übergabe.

Michael Häupl sagte, dass nach

den 2 Terminen für ihn das Leben beginnt.

Vorher musste er jeden Tag 24 Stunden

erreichbar sein, das wird ihm nicht fehlen.

Thomas Hofer ist Politikberater.

Er sagte, dass es Michael Häupl gelungen ist,

Firmen aus dem Ausland für Wien zu begeistern.

In Wien gibt es viele ausländische Firmen.

Dank dem politischen Einsatz von Michael Häupl

hat die SPÖ in Wien viele Wähler bekommen.

Aber es gab auch Sachen,

die nicht so gut gelaufen sind, sagt Thomas Hofer.

Zum Beispiel hätte sich Häupl mehr für

die Bereiche Bildung und Integration einsetzen können.