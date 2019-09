Lionel Messi ist Weltfußballer 2019

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Verleihung der FIFA-Preise fand

am 23. September in Italien statt.

FIFA ist der Welt-Fußball-Verband.

Die Verleihung findet 1 Mal im Jahr statt.

Den Preis für den Weltfußballer 2019 gewann

der argentinische Fußballer Lionel Messi.

Er gewann den Preis bereits zum 6. Mal.

Niemand sonst hat diesen Preis so oft gewonnen.

Zur Weltfußballerin 2019 wurde Megan Rapinoe gewählt.

Sie ist die Kapitänin vom US-Frauenfußball-Team und gewann

mit dem Team die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019.

Als bester Trainer wurde Jürgen Klopp ausgezeichnet.

Er ist der Trainer vom FC Liverpool und gewann mit

dem Verein die Champions League.

Die Champions League ist der höchste Vereins-Wettbewerb,

den es im Fußball in Europa zu gewinnen gibt.

Als beste Trainerin einer Frauen-Mannschaft wurde

Jill Ellis ausgezeichnet.

Sie ist die Trainerin vom US-Frauenfußball-Team.