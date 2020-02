Leopold Pusser hilft seit 30 Jahren armen Kindern in Rumänien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Leopold Pusser arbeitete früher beim Roten Kreuz.

Seitdem er Fotos von armen Kindern in einem Kinderheim

in Rumänien sah, wollte er den Kindern dort helfen.

Ab dem Jahr 1990 begann er schließlich,

den armen Kindern in Rumänien zu helfen.

Leopold Pusser fährt seitdem regelmäßig mit seinem

kleinen Bus nach Ilisua und Teaca in Rumänien.

Dabei nimmt er Lebensmittel, Bekleidung und Spielsachen

für die Kinder mit.

Er fuhr schon fast 300 Mal nach Rumänien.

In den Kinderheimen in Ilisua und Teaca leben insgesamt

100 Kinder.

Die Kinder sind zwischen 3 und 16 Jahren alt.

Sie leben dort, weil sich ihre Eltern nicht um sie

kümmern konnten.

Leopold Pusser bekommt Sachspenden von Firmen,

die er dann an die Kinder liefert.

Sachspenden sind zum Beispiel Kleidung und Lebensmittel.

Auch in Rumänien bekommt er Unterstützung.

So konnte er dabei helfen, dass eine Schule in der

Stadt Bistrita gebaut wird.

Leopold Pusser sagt, dass sich die Lage in Rumänien

in den letzten Jahren etwas verbessert hat.