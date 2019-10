Leichtathletik-Weltmeisterschaft: Bronze-Medaille für Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die österreichische Sportlerin Verena Preiner gewann

eine Bronze-Medaille im Siebenkampf bei der

Leichtathletik-Weltmeisterschaft.

Die Leichtathletik ist ein Sport, bei deM die

Sportarten Laufen, Springen und Werfen

als Wettbewerb stattfinden.

Es ist die 2. Medaille für Österreich.

Zuvor hat Österreich noch nie 2 Medaillen bei einer

Leichtathletik-Weltmeisterschaft gewonnen.

Der Siebenkampf fand an 2 Tagen statt.

Der Siebenkampf ist eine Sportart,

an dem nur Frauen teilnehmen.

Im Siebenkampf gibt es Wettbewerbe in 7 Sportarten.

Am 1. Tag finden der 100 Meter Hürden-Lauf,

Hochsprung, Kugelstoßen und der 200 Meter-Lauf statt.

Am 2. Tag finden Weitsprung, Speerwurf und

der 800 Meter-Lauf statt.