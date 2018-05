Lebensmittel-Betrug aufgedeckt: Thunfisch künstlich gefärbt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Frisches Thunfisch-Fleisch hat eine leuchtend rote Farbe.

Nach dem Fang, wenn das Fleisch zu altern beginnt,

bekommt es eine braun-graue Farbe.

Damit das Fleisch in Supermärkten frisch ausschaut,

wird es künstlich gefärbt.

Das ist allerdings verboten, den das ist Betrug.

Bei den Lieferanten scheint das verbotene Färben

von Thunfisch weit verbreitet zu sein.

Allein in Deutschland wurden 15 Betrugsfälle aufgedeckt.

Das Bundesamt für Lebensmittel-Sicherheit in der

Schweiz und das Bundesamt für Verbraucher-Schutz

in Deutschland haben den Betrug gemeinsam aufgedeckt.

Außer in Deutschland und in der Schweiz

wurde in 9 weiteren Ländern in Europa

Lebensmittel-Betrug aufgedeckt.

Betroffen waren die Länder Frankreich, Italien,

Liechtenstein, die Niederlande, Norwegen, Portugal,

Spanien, Ungarn und Großbritannien.



Die Kontrollen fanden von Dezember 2017

bis März 2018 statt.

Sie betrafen nicht nur Thunfisch, sondern auch

Babymilch und vergammeltes Frischfleisch.



In Geschäften, an Flughäfen, in Supermärkten, Häfen

und Industrie-Parks wurden 41.000 Kontrollen durchgeführt.

749 Verdächtige Lieferanten wurden verhaftet oder angezeigt.

In Österreich wurden Haselnüsse und Fisch untersucht.

Beschwerden an der Qualität der Produkte gab es keine.

Es waren nur einige Kennzeichnungen falsch.