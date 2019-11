Kindergärten: Es gibt zu wenige männliche Pädagogen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Kindergärten gibt es

zu wenige männliche Pädagogen.

Pädagogen befassen sich mit der Erziehung

und mit der Bildung von Menschen.

Viele Mütter und Väter wünschen sich aber

mehr männliche Pädagogen in Kindergärten.

Auch für die Kinder wäre es gut,

wenn es mehr männliche Pädagogen geben würde.

Männliche Pädagogen, die Kinder respektvoll behandeln,

sind gut für die Entwicklung von den Kindern.

Viele Kinder wachsen ohne Vater auf,

oder sie sehen ihren Vater nicht oft,

weil er viel arbeitet.

Alle Kinder sollten aber auch eine männliche

Bezugsperson in ihrem Leben haben.

Es gibt viele Gründe für die

fehlenden männlichen Kindergarten-Pädagogen.

Pädagogen, die im Kindergarten arbeiten,

verdienen eher wenig Geld.

Außerdem dauert die Ausbildung lange.

Es gibt auch viele Vorurteile

gegenüber Männern in der Pädagogik.

Viele Menschen denken, dass Männer

oft gewalttätig sind und die Kinder verletzen könnten.

Das ist aber nur ein Vorurteil.

Schließlich können auch

weibliche Pädagogen gewalttätig sein.

Am wichtigsten ist, dass die Pädagogen

gut mit den Kindern umgehen,

und sie gut behandelt werden.