Keine Kinderbücher mehr von Christine Nöstlinger

Die österreichische Kinderbuch-Autorin Christine

Nöstlinger hört auf, Kinderbücher zu schreiben.

Ein Grund dafür ist, dass sie nicht weiß,

welche Interessen Kinder in der heutigen Zeit haben.

Christine Nöstlinger ist jetzt schon 81 Jahre alt.

Christine Nöstlinger sagt, dass ihre Kindheit

schon lange vorbei ist.

Die Kindheit ihrer Kinder ist auch schon

lange vorbei.

Seither ist alles anders geworden,

was sie nicht versteht.

Es heißt aber nicht, dass sie über Kinder,

die in der heutigen Zeit leben, schlecht denkt.

Christine Nöstlinger sagt, dass sie nicht

weiß, was Kindern gefällt, die den

halben Tag im Internet sind.

Wenn sie hört, was Kinder gerne lesen,

ist das meistens Fantasy.

So etwas wie Fantasy mag sie nicht.

Für ihre Bücher wurde Christine Nöstlinger

mit dem Astrid-Lindgren-Preis ausgezeichnet.

Der Astrid-Lindgren-Preis ist ein Kinderliteratur-Preis,

der nach der schwedischen Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren benannt ist.