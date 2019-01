Junge Frau zeigt wie es ist, mit einer unheilbaren Krankheit zu leben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der 27-jährigen Holly Warland ist es bewusst,

dass sie bald sterben wird.

Warland lebt in Australien.

Mit 11 Jahren wurde bei ihr eine seltene und

unheilbare Muskel-Erkrankung festgestellt.

Die Erkrankung heißt Gliedergürteldystrophie

und wird mit LGMD abgekürzt.

Bei der Erkrankung werden

die Muskeln immer schwächer.

Dazu kommen auch

Lähmungen und ständige Übelkeit.

In den letzten 2 Jahren wurde die Erkrankung

bei ihr immer schlimmer.

Zu diesem Zeitpunkt hat Walrand begonnen,

anderen Einblicke in ihr Leben zu geben:

Auf der Internetseite „ Instagram“ veröffentlicht sie

regelmäßig Bilder und spricht darüber, wie es ihr geht.

Durch die Offenheit im Internet möchte sie nicht nur

auf ihre Erkrankung aufmerksam machen.

Die 27-jährige setzt sich außerdem dafür ein,

dass die Sterbehilfe in Australien erlaubt wird.

Bei der Sterbehilfe können schwerkranke Menschen

sich dafür entscheiden, zu sterben.

Das passiert in den meisten Fällen

unter der Aufsicht von einem Arzt.

Warland möchte die Wahl haben,

den Kampf mit ihrer Erkrankung zu beenden,

wenn sie das möchte.

Die Sterbehilfe ist in Australien verboten.

Im Bundesstaat Victoria soll die Sterbehilfe

für Menschen mit unheilbaren Krankheiten

aber Mitte 2019 erlaubt werden.

Der Bundesstaat Victoria befindet sich

im Südosten von Australien.

Das Gesetz soll es Menschen mit Sterbewunsch

erlauben, sich innerhalb von 10 Tagen,

ein tödliches Medikament zu beschaffen.

Dafür müssen sie aber

bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Außerdem müssen sie 2 unabhängige

medizinische Gutachten vorweisen.

Warland wird im Alltag

viel von ihrem Freund unterstützt.

Ihr Freund heißt Luke.

Er macht auch die Fotos für ihr Instagram-Profil.

Luke ist, nachdem die beiden

zusammengezogen sind,

zu ihrem Pfleger geworden.

„Mit dem Fortschreiten meiner Krankheit mussten wir

irgendwann über unsere Zukunft sprechen. Er war

bestürzt, aber gleichzeitig unterstützend. Dann habe ich meiner

Familie und meinen Freunden gesagt, dass ich mein Leben

zu einem von mir gewählten Zeitpunkt beenden möchte“,

sagt sie in einem Video.

Warland kann mittlerweile nicht mehr gehen

und muss die meiste Zeit im Bett verbringen.

Außerdem hat sie ständig starke Schmerzen.

Sie braucht bei vielen Sachen Hilfe von anderen,

zum Beispiel wenn sie auf die Toilette gehen muss

oder beim Essen.

Die Australierin liegt oft nur im Bett,

weil ihr Körper für alles zu müde ist.

Warland weiß nicht genau, wann sie sterben wird.

Sie möchte aber die Wahl haben, sich für den

Tod zu entscheiden, wenn das Leben mit

der Erkrankung unerträglich wird.

In Österreich sind bestimmte Formen

der Sterbehilfe erlaubt.

Mit einer Patienten-Verfügung kann man

im Vorhinein festlegen, welche Behandlung

man möchte und welche nicht.

Im Fall von einer Erkrankung, müssen sich

die behandelten Ärzte nach den Wünschen vom

Patienten richten, auch wenn diese sein Leben verkürzen.

In Belgien, den Niederlanden und Luxemburg

ist jede Art der Sterbehilfe erlaubt.

Unter allen anderen europäischen Ländern

ist Polen das einzige Land,

wo keine Art von Sterbehilfe erlaubt ist.

In der Schweiz haben sich

Organisationen für Sterbehilfe gebildet.

Dort ist die Sterbehilfe erlaubt, solange es keine

selbstsüchtigen Gründe dafür gibt, wie ein Erbe.