In Wien gibt es die erste intelligente Ampel

Am 24. September wurde die erste

intelligente Ampel von Wien eingeschalten.

Sie befindet sich vor einer Schule in Wien-Meidling.

Diese neue Ampel ist mit einer Kamera verbunden.

Die Kamera erkennt, ob Fußgänger zur Ampel kommen.

Erst wenn Fußgänger bei der Ampel sind

und sie überqueren wollen,

schaltet sie automatisch auf grün.

Der Autoverkehr wird in dieser Zeit aufgehalten.

Die neue Ampel erkennt auch,

wenn eine größere Gruppe von Fußgängern

bei der Ampel steht.

Die Ampel schaltet dann länger auf Grün.

Die neuen Ampeln sollen mit der Zeit

die 200 alten Ampeln in Wien ersetzen.

Die Kameras an den Ampeln sammeln keine Daten.

Die Bilder werden nicht aufbewahrt,

sondern sofort gelöscht.