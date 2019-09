Wiens intelligenteste Ampel neu in Betrieb

In Wien ist am Dienstag die erste "intelligente" Ampel in den Regelbetrieb gegangen - vor einer Schule in Wien-Meidling. Sie erkennt durch einen optischen Detektor, ob sich Passanten nähern. Ist dies der Fall, wird auf grün geschaltet. Das neue Modell wird sukzessive die alten Druckknopfanlagen bei Fußgängerübergängen ersetzen.

Die Lichtanlage sieht an sich nicht anders aus als jede Wiener Ampel. Geändert wurde aber das Innenleben, also die Steuerung. Einziges sichtbare Zeichen ist ein Kameraauge, das in vier Metern Höhe montiert ist. Der darin untergebrachte Detektor kann Menschen bis zu einer Entfernung von rund acht Metern erfassen.