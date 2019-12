In Wien gibt es das 1. Beschwerde-Klo

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es jetzt ein Beschwerde-Klo.

Dort ist ein Mitarbeiter,

bei dem man sich über alles beschweren kann,

was einen gerade stört.

Der Mitarbeiter nimmt die Beschwerden

auf ein Tonband auf.

Während man das Beschwerde-Klo benutzt,

werden Tonband-Aufnahmen von den

Beschwerden der Wiener abgespielt.



Das Beschwerde-Klo wird immer

für eine bestimmte Zeit an einem Ort aufgebaut.

Es soll in einigen Bezirken von Wien aufgestellt werden.

Das Beschwerde-Klo war schon im 7. Bezirk.

Am 16. Dezember wird es im 8. Bezirk sein.

Im Frühling soll das Beschwerde-Klo dann wieder

an einem anderen Ort aufgebaut werden.