In welchen Städten es zu viele Touristen gibt

In Städten wie Barcelona, Venedig und auch

Salzburg und Wien gibt es jährlich zu viele Touristen.

Touristen sind Menschen, die Orte besuchen,

um dort Urlaub zu machen.

Fast 2 Millionen Besucher im Jahr hat die

griechische Insel Santorin.

Unter den europäischen Städten liegt Wien

auf Platz 9 der beliebtestesten Reiseziele.

In der oberösterreichischen Gemeinde

Hallstatt leben 800 Einwohner.

Im Jahr kommen nach Hallstatt 900 000 Besucher.

Wenn Städte zu viel Touristen haben, nennt

man das „Overtourism“.

Vor allem Kreuzfahrtschiffe und Städte-Urlaub,

sowie Billig-Fluglinien sind Schuld daran, sagt

Uni-Professor Harald Pechlaner.

Außerdem gibt es im Internet immer wieder

günstige Urlaubsangebote, die viele Urlauber anlocken.

Proteste gegen zu viele Urlauber

Unter den vielen Urlaubern leiden meist die

Einheimischen und die Umwelt.

In der Vergangenheit gab es mehrere

Protestaktionen gegen die vielen Urlauber.

Bei einem Protest zeigen Menschen öffentlich,

dass sie gegen etwas sind.

2015 wollten in Venedig 2000 Einheimische

die Einfahrt vom 300 Meter langen Kreuzfahrt-Schiff

„Queen Victoria“ stoppen.

Im Sommer 2017 versperrten Bewohner

von Barcelona den Touristen den Zugang zum Meer.

In Palma de Mallorca haben Spanier als Protest

Plakate mit „Tourist go home“ beschriftet.

Anfang Juni wurde die Maya Bay auf der

thailändischen Insel Ko Phi Phi für 4 Monate

komplett gesperrt.

Sehr viele Touristen kommen aus China.

2017 gaben sie fast 258 Millionen Euro für

Reisen ins Ausland aus.