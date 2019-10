In Österreich werden oft Organe gespendet

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einem neuen Bericht steht, dass es in Österreich

sehr viele Transplantationen gibt.

Bei einer Transplantation bekommt ein Mensch

bei einer Operation ein neues Organ eingesetzt.

Das neue Organ wird von

einer anderen Person gespendet.

Man kann unter anderem eine neue Lunge,

ein Herz oder eine neue Niere bekommen.

Eine Transplantation ist notwendig,

wenn ein Organ versagt

oder nicht mehr gut funktioniert.

Es sterben in Österreich immer noch Menschen,

die auf ein neues Organ warten.

Krankenhäuser in Österreich achten

deswegen besonders darauf,

so viele Organspender wie möglich zu finden.

Die Anzahl der Organe,

die auch wirklich verwendet werden kann,

soll sich ebenfalls erhöhen.

Das soll erreicht werden, indem die Organe

vor der Operation nochmal gereinigt werden.