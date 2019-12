In jedem 3. Weihnachtskeks aus dem Supermarkt ist Palmöl

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der Verein für Konsumenten-Information

hat 208 Sorten von Weihnachtskeksen

aus dem Supermarkt untersucht.

Der Verein für Konsumenten-Information

wird mit VKI abgekürzt.

Der VKI berät und informiert Kunden

in vielen verschiedenen Bereichen.



Es wurden zum Beispiel Vanillekipferl, Lebkuchen,

Zimtsterne, Teegebäck und

Kokosbusserl untersucht.

Dabei fand man heraus, dass in jedem 3. Keks,

Palmöl enthalten ist.

Es war auffällig, dass Palmöl

sogar in Keksen enthalten war,

für die man eigentlich gar kein Öl braucht.

Im Lebkuchen war am wenigsten Palmöl.

Menschen, die Palmöl vermeiden wollten,

sollten ganz genau auf die Zutatenliste schauen.



Palmöl wird aus den Früchten

der Öl-Palme hergestellt.

Palmöl ist für den Menschen nicht gesund.

Palmöl ist außerdem schlecht für die Umwelt.

Für den Anbau von Öl-Palmen werden riesige

Flächen Regenwald abgeholzt.

Am besten ist, selber backen mit Butter,

Margarine oder heimischen Ölen.