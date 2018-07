In 4 Tagen die Arbeits-Welt erforschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Von 23. bis 27. Juli findet zum 13. Mal

die Kinder Business Week statt.

Dabei können Kinder 80 Firmen kennenlernen,

um herauszufinden, welche Arbeit ihnen Freude macht.

Die Kinder Business Week

findet am Campus der Wiener Wirtschaftskammer statt.

Kinder zwischen 8 und 13 Jahren können 4 Tage lang

Einblicke in Firmen wie zum Beispiel dem KURIER,

Radatz, oder dem Hotel Sacher bekommen.

So können sie Erfahrungen sammeln.

Es werden auch Vorträge gehalten,

bei denen Firmen-Mitarbeiter

über ihre berufliche Tätigkeit und

über ihre persönliche Geschichte erzählen.



Die Kinder können zum Beispiel

beim verzieren einer Torte mithelfen.

In einem anderen Raum wird den Kindern

gezeigt, wie sie Erste Hilfe leisten können.

Die Kinder können den Firmen-Mitarbeitern

bei der Ausstellung auch Fragen stellen.

Wie zum Beispiel: "Was wollten sie eigentlich werden,

als sie noch ein Kind waren?"

Oder „Wann wurde das Unternehmen gegründet?“

KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter gibt

während der Kinder Business Week

Einblicke in die Welt der Zeitungen

und über ihre schwierigen Veränderungen.

In den Pausen können die Kinder miteinander spielen

oder tanzen und es gibt ein Buffet.