Immer mehr jüngere Menschen

erkranken an Diabetes Typ 2.

Diabetes ist die Zuckerkrankheit.

Es gibt 2 Typen von Diabetes.

Bei Typ 2 Diabetes leiden die Betroffenen

zum Beispiel an Müdigkeit,

Sehstörungen und Gewichtsverlust.

Weil die Anzeichen oft nicht so stark sind,

leben viele länger mit der Krankheit ohne es zu wissen.

Diabetes Typ 2 kommt oft bei älteren Menschen vor.

Es erkranken jetzt aber auch immer mehr

jüngere Menschen an Diabetes Typ 2.

Frauen unter dem 35. Lebensjahr

sind zum Beispiel öfter von der Krankheit betroffen.

Bei Männern gilt das ab dem 36. Lebensjahr.

Besonders betroffen sind Menschen

mit starkem Übergewicht.

Sie haben ein 6-Mal höheres Risiko,

an Diabetes Typ 2 zu erkranken,

als Menschen mit normalem Gewicht.



Experten schätzen, dass in Österreich ungefähr

800 000 Menschen Diabetes Typ 2 haben.

Dazu gehören auch die Menschen,

die noch nicht wissen,

dass sie diese Krankheit haben.

Wenn man schon früh an Diabetes Typ 2 erkrankt,

kann das die Gefahr für

eine Herzerkrankung stark erhöhen.

Um die Erkrankung früh genug zu erkennen,

sollte man bei einer Arztuntersuchung einen

bestimmten Blutzuckertest machen.

Der Test ist unter dem Namen

„Langzeitblutzucker“ bekannt.