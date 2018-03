„Honig im Kopf“ wird in den USA neu verfilmt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der deutsche Schauspieler und Regisseur Til Schweiger

hat vor ein paar Jahren den Film „ Honig im Kopf“ gedreht.

Ein Regisseur ist derjenige, der den Schauspielern

und den Kamera-Leuten sagt, was sie tun sollen.

Der Film war in Deutschland sehr erfolgreich.

In dem Film ging es um eine Familie,

in der der Großvater Amandus unter der Krankheit Alzheimer leidet.

Damit er nicht in ein Altersheim kommt,

läuft Amandus mit seiner Enkelin weg.

Alzheimer ist eine Krankheit, bei der man Informationen

aus dem Alltag nicht mehr richtig verarbeiten kann.

Bei Alzheimer kann man sich oft auch nicht mehr an Dinge

aus dem eigenen Leben erinnern und es kommt oft

zu Verhaltens-Auffälligkeiten.

Auch dieses Mal soll der Film von

Til Schweiger gedreht werden.

Es werden diesmal aber Schauspieler aus den USA mitspielen.

Die 2 Hauptrollen sollen von den bekannten Schauspielern

Nick Nolte und Matt Dillon gespielt werden.

Nolte wird Amandus spielen und Matt Dillon

wird seinen Sohn spielen.