Harry Potter-Veranstaltung auf der Rosenburg

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 23. und am 24. Juni fand die erste Harry Potter-

Fan-Veranstaltung in Österreich statt.

Harry Potter ist eine Fantasy-Buchreihe von der

britischen Autorin Joanne K.Rowling.

Bei der Veranstaltung kamen die Fans den Figuren

aus den Geschichten ganz nahe.

Ein Höhepunkt war der britische Schauspieler Jason Isaacs.

Er spielt „ Lucius Malfoy“ in den Harry Potter-Filmen.

„Lucius Malfoy“ ist in den Geschichten der Vater

von dem Erzfeind von Harry Potter.

Die Fans konnten auch beim Quidditch ihr Bestes geben.

Quidditch ist eine Sportart aus der Harry Potter

Buch - und Filmreihe.

Die Sportart gibt es mittlerweile auch im echten Leben.

Beim Quidditch müssen „die Jäger“ den Spielball

in einen von 3 Ringen werfen.

Für ein Tor gibt es 10 Punkte.

Dann gibt es noch „die Treiber“, sie bewerfen

die Gegner mit Bällen.

Wenn ein Gegner getroffen ist,

darf er für kurze Zeit nicht mehr mitspielen.

Weil die Spieler nicht auf fliegende Besen steigen

konnten, liefen sie mit Besenstangen

zwischen den Beinen herum.

Eine Spielerin sagte, dass Quidditch immer beliebter

wird, besonders in Europa und Nordamerika.

Auch in Österreich wird Quidditch immer öfter gespielt.

Einige Fans beschwerten sich, weil die Veranstaltung teuer war.

Die Fans mussten 33 Euro für eine Tageskarte und

55 Euro für eine Wochenendkarte bezahlen.

Der Organisator der Veranstaltung sagte dazu,

dass man es nicht immer allen recht machen kann

und dass es auch vielen gefallen hat.